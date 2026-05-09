У Римі затримали колишнього посла Італії за продаж віз росіянам

У Римі затримали колишнього посла Італії в Узбекистані П’єргабріеле Пападію де Боттіні ді Сант’Аньєзе за підозрою в організації корупційної схеми з видачі шенгенських віз громадянам Росії.

За даними італійських прокурорів, дипломат, який очолював посольство Італії в Ташкенті з кінця 2024 року до 2025 року, міг зловживати службовим становищем, погоджуючи довгострокові візи щонайменше для 95 російських заявників.

Слідство стверджує, що частина заявників ніколи не з’являлася до консульства особисто та не відповідала базовим вимогам для отримання шенгенської візи.

За повідомленнями італійських медіа, Пападію затримали у четвер у Римі. Наразі він перебуває під вартою, триває розслідування. У грудні 2025 року його звільнили з дипломатичної служби.

Прокурори також вважають, що дипломат діяв у змові з уродженцем Росії, який має італійське громадянство та проживає в Болгарії. За версією слідства, вони співпрацювали ще тоді, коли Пападія працював в італійському консульстві в Москві.

Обом фігурантам інкримінують сприяння незаконній міграції та корупцію.

За даними слідчих, заявники платили за оформлення віз від 4 тисяч до 16 тисяч євро. За ці кошти вони нібито отримували документи строком дії до трьох років, хоча офіційний консульський збір становить від 45 до 60 євро.

Шенгенська віза дозволяє подорожувати більшістю країн Європейського Союзу в межах Шенгенської зони до 90 днів протягом 180-денного періоду.