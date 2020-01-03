В Україні торік затримали понад 115 тисяч п’яних водіїв – патрульна поліція

В Україні протягом 2019 року патрульні затримали понад 115 тисяч п’яних водіїв, повідомив у фейсбуці заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«115 тисяч 711 – саме стільки водіїв поліцейські притягнули до відповідальності за керування у стані сп’яніння у минулому 2019 році», – повідомив Білошицький.

Він нагадав, що за перше затримання у стані алкогольного сп’яніння наразі водієві загрожує штраф у 10,2 тисячі гривень і позбавлення права кермувати авто на рік. За скоєне повторне правопорушення сума стягнення зростає до 20,4 тисяч гривень, а прав водія позбавлять уже на три роки. За третє і більше порушень протягом року – штраф 40 тисяч 800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.

Білошицький зауважив, в Україні від 1 січня 2020 року кермування у нетверезому стані мали кваліфікувати як кримінальний проступок, але це нововведення відтермінували до 1 липня 2020 року.