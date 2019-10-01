Нетверезого патрульного, причетного до бійки в Полтаві, звільнили – обласна поліція

Керівник поліції Полтавщини Андрій Замахін повідомляє про звільнення патрульного, який, за його даними, перебуваючи в нетверезому стані, був одним з ініціаторів бійки, внаслідок якої постраждали декілька людей.

Сержант поліції із батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Полтава», який прийшов на службу в батальйон у 2014 році і в основному ніс службу в зоні АТО й ООС, «звільнений із поліції, а його керівництво – із займаних посад», написав Замахін у фейсбуці 1 жовтня.

«Ніякі заслуги не можуть виправдати безпідставне побиття людей. За вчинення будь-якого правопорушення кожен має відповідати згідно закону», – додав керівник обласної поліції.

За його словами, поліція відкрила два кримінальних провадження. Одне за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України (санкція – від 5-ти до 8-ми років позбавлення волі). Інше – за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Оскільки один із фігурантів є сержант поліції, матеріали кримінальних проваджень будуть скеровані до теруправління ДБР за підслідністю.

Інцидент стався у Полтаві по вулиці Небесної Сотні ввечері 29 вересня. За даними поліції, внаслідок ініційованої двома нетверезими особами бійки постраждали декілька громадян.