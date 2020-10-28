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28 жовтня 2020, Київ 20:14
Новини | Політика

На конкурсі на посаду голови Митної служби переміг керівник аеропорту «Бориспіль» – Кабмін

UKRAINE – The Cabinet of Ministers of Ukraine

Кабінет міністр України визнав, що на конкурсі на посаду голови Державної митної служби переміг Павло Рябікін.

«Було прийняте протокольне рішення, яким затверджено результати конкурсу. Згідно з процедурою, після прийняття відповідного рішення кандидат на посаду проходить спеціальну перевірку і лише за її результатами уряд ухвалює рішення про призначення кандидата на посаду шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії карантину», – пояснили в уряді.

55-річний Павло Рябікін працює генеральним директором міжнародного аеропорту «Бориспіль» з березня 2017-го року. До цього він був народним депутатом трьох скликань Верховної Ради.

У квітні Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної митної служби Максима Нефьодова. З того часу тимчасове керівництво відомства змінювалося кілька разів.

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