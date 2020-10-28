На конкурсі на посаду голови Митної служби переміг керівник аеропорту «Бориспіль» – Кабмін

Кабінет міністр України визнав, що на конкурсі на посаду голови Державної митної служби переміг Павло Рябікін.

«Було прийняте протокольне рішення, яким затверджено результати конкурсу. Згідно з процедурою, після прийняття відповідного рішення кандидат на посаду проходить спеціальну перевірку і лише за її результатами уряд ухвалює рішення про призначення кандидата на посаду шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії карантину», – пояснили в уряді.

55-річний Павло Рябікін працює генеральним директором міжнародного аеропорту «Бориспіль» з березня 2017-го року. До цього він був народним депутатом трьох скликань Верховної Ради.

У квітні Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної митної служби Максима Нефьодова. З того часу тимчасове керівництво відомства змінювалося кілька разів.