Міністр Криклій розраховує, що Рада скасує ПДВ на внутрішні авіаперевезення у 2019 році

Верховна Рада має скасувати податок на додану вартість для внутрішніх авіаперевезень у 2019 році, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв’ю виданню УНІАН.

«Відповідний законопроект зареєстрований в Раді. Він пройшов один підкомітет. У наступну п’ятницю пройде ще один. Розраховую, що його приймуть у цьому році. До речі, це одне з завдань програми діяльності уряду», – сказав Криклій.

Він вважає, що авіаквиток із Запоріжжя до Києва після скасування ПДВ може коштувати тисячу гривень, «і це не буде збитково».

Міністр додав, що іноземні компанії хочуть зайти на ринок внутрішніх перевезень.

«Що дуже дивно. Адже вони менш дохідні, ніж міжнародні. Цей варіант вони розглядають в комплексі з купівлею літаків нашого виробника – «Антонова». Але давайте дочекаємося конкретних речей, тому що поки це ідея на словах, яку озвучує інвестор», – сказав Криклій.

За даними Міністерства інфраструктури, у 2018 році пасажиропотік аеропортів України становив рекордні 20 мільйонів 550 тисяч пасажирів.