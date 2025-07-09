Пекін відреагував на звинувачення Німеччини

Міністерство закордонних справ Китаю відкидають звинувачення Берліна у тому, що китайські військові застосували лазер, націлений на німецький літак у Червоному морі.

Як заявила речниця китайського МЗС Мао Нін, інформація, опублікована Німеччиною, не відповідає фактам, зібраним Китаєм.

«Супровідні місії китайських ВМС в Аденській затоці і водах біля берегів Сомалі спрямовані на виконання обов’язків Китаю як великої країни і сприяють забезпеченню безпеки міжнародних судноплавних шляхів. Вони підтримують міцну комунікацію з Німеччиною та колегами з ЄС», – сказала вона на брифінгу.

Представниця МЗС Китаю додала, що важливо «своєчасно посилювати комунікацію і ґрунтуватися на фактах, щоб уникнути непорозумінь і прорахунків».

Напередодні у МЗС Німеччини заявили, що китайські військові націлили лазер на німецький літак в операції Євросоюзу Aspides. Після цього дипломатичне відомство Німеччини викликало китайського посла.



