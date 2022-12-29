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Легендарний футболіст Пеле помер у віці 82 років

У червні Пеле закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити війну в Україні, вказуючи, що «немає абсолютно ніякого виправдання для цього насильства»

Легенда світового футболу, бразилець, який виграв рекордні три чемпіонати світу і став одним із найвпливовіших спортивних діячів минулого століття, Пеле (Едсон Арантіс ді Насіменту) помер 29 грудня у віці 82 роки. Про це повідомила агенція Associated Press і його агент Джо Фрага.

З 2021 року Пеле лікувався від раку, минулого місяця був госпіталізований.

Пеле став найрезультативнішим бомбардиром у бразильському клубі «Сантос» та національній збірній Бразилії.

У числі найвидатніших гравців футболу Пеле згадують з покійним Дієго Марадоною та нинішніми зірками футболу Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.

У червні Пеле закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити війну в Україні, вказуючи, що «немає абсолютно ніякого виправдання для цього насильства».

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