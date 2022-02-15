Парламент ухвалив закон про щорічну індексацію пенсій 1 березня

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня. За це рішення у вівторок проголосували 352 народних депутати.

Закон передбачає також здійснення щорічної індексації пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах, призначення дострокової пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано через зміни в організації виробництва та за інших умов.

Крім того, документ передбачає призначення достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність; збільшення вікового порогу визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років; встановлення, що непрацездатними членами сім’ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років; усунення різниці в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію, яка наразі в деяких випадках відрізняється в декілька разів залежно від часу виходу на пенсію (до чи після 2004 року).

9 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня.

У Мінсоцполітики раніше заявляли, що реалізація у 2022 році запланованих етапів підвищення пенсій має забезпечити зростання середньої пенсії до 4533 гривень.