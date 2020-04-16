Росія: Рада з прав людини проти перенесення святкування Дня воїнської слави на день пам’яті жертв теракту в Беслані

Рада з прав людини при президенті Росії (РПЛ) вважає неприпустимим перенесення святкування закінчення Другої світової війни з 2 вересня на 3 – день пам’яті жертв теракту в Беслані.

Глава РПЛ Валерій Фадєєв звернувся до голови Ради федерації Росії Валентини Матвієнко з проханням відхилити законопроект, який раніше схвалила Держдума. Про це повідомляє РПЛ.

«Рішення про встановлення пам'ятних дат повинні об’єднувати людей, а не роз’єднувати їх. Перенесення Дня військової слави на 3 вересня буде зустрінутий з нерозумінням рідними і близькими загиблих в жахливому теракті», – мовиться у листі.

14 квітня Держдума Росії перенесла день закінчення Другої світової війни на 3 вересня. У чинному законодавстві таким днем вказане 2 вересня. У пояснювальній записці до законопроекту його автори вказали, що «вирішальний внесок для завершення Другої світової війни внесла перемога Радянського Союзу над Японією у 1945 році», яку оголосили 3 вересня. Рада Федерації планує розглянути законопроект 17 квітня.

3 вересня 2004 року внаслідок штурму школи в Беслані в Північній Осетії, в якій терористи утримували 1128 заручників, загинули 334 людини, 186 з них – діти. Теракт став найбільшим в історії Росії за кількістю жертв і залишається таким донині.