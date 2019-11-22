У Вільнюсі відбувається перепоховання героя трьох країн, який воював з Росією

У столиці Литви Вільнюсі триває церемонія перепоховання учасників повстання 1863–64 років. Це повстання проти Російської імперії відбулося на території колишньої Речі Посполитої, в сучасних Польщі, Білорусії та Литві. Білоруська служба Радіо Свобода веде пряму трансляцію.

Останки 21 повстанця, в тому числі лідерів повстання Кастуся Каліновського і Зигмунта Сераковського, були виявлені під час археологічних розкопок у столиці Литви в 2017 році. Сьогодні проходить перепоховання останків 20 людей, останки ще одного поки не ідентифікували.

У підготовці перепоховання брали активну участь влада Литви та Польщі. Офіційний Мінськ у них практично не брав участі, але на церемонію приїхала офіційна білоруська делегація.

У церемонії також беруть участь президенти Литви і Польщі, перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич, лідери білоруських опозиційних партій.

На перепоховання приїхали сотні людей з Білорусі. Вони з національними біло-червоно-білими прапорами беруть участь у похоронній процесії.

Вікентій Костянтин (Кастусь) Каліновський (1838–1864) – один із лідерів Січневого повстання 1863–64 років на землях колишньої Речі Посполитої. Повстанські загони під його проводом діяли переважно на території сучасної Білорусі, вони вели збройну боротьбу з царськими військами. Метою повстанців, що спиралися переважно на польськомовну шляхту, але намагалися знайти підтримку серед білоруського селянства, було відновлення Речі Посполитої, розділеної після 1795 року між Російською імперією, Австрією і Пруссією.

Повстання було розгромлене, Каліновський узятий у полон і страчений у Вільно (Вільнюсі) в березні 1864 року. У сучасній Білорусі значна частина суспільства, в першу чергу опозиційно налаштована до нинішньої влади, вважає Каліновського національним героєм. Його пам'ять шанують також у Польщі й Литві.