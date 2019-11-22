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23 листопада 2019, Київ 00:53
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У Литві відбулася церемонія перепоховання учасників антицарського повстання 1863–64 років – відео

У Литві відбулася церемонія перепоховання учасників антицарського повстання 1863–64 років – відео
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У столиці Литви Вільнюсі відбулася церемонія перепоховання учасників повстання 1863–64 років. Це повстання проти Російської імперії відбулося на території колишньої Речі Посполитої, в сучасних Польщі, Білорусії та Литві. Останки 21 повстанця, в тому числі лідерів повстання Кастуся Каліновського і Зигмунта Сераковського, були виявлені під час археологічних розкопок у столиці Литви в 2017 році. 22 листопада відбулося перепоховання останків 20 людей, останки ще одного поки не ідентифікували.

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