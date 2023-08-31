З кінця вересня у Києві будуть нові перепустки на авто для пересування містом у комендантську годину – КМВА

Із 25 вересня в Києві вводяться перепустки нового формату на автомобілі для пересування містом під час комендантської години, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, заявки на отримання перепусток можна подавати з 4 вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

«Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових», – пояснив Сергій Попко.

Повідомляється, що старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку.

Комендантська година у Києві триває з півночі до 5-ї години ранку.