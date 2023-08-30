Закладам громадського харчування у Києві продовжили час роботи – до 23:00

Закладам громадського харчування у Києві продовжили час роботи на одну годину – до 23:00. Про таке рішення Ради оборони міста Києва повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, рішення вступить в силу з 1 вересня.

«З таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00. Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обґрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів», – пояснив Кличко.

Комендантська година у Києві триває з півночі до 5-ї години ранку.