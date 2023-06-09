Розважальні заходи на Київщині мають закінчуватися не пізніше ніж о 21:00 – рішення ОВА

Оперативний штаб Київської обласної військової адміністрації на своєму засіданні ухвалив рішення, згідно з яким всі розважальні заходи на Київщині мають закінчуватися не пізніше ніж о 21:00, повідомила пресслужба ОВА 9 червня.

«Комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. Тому на цей період усі розважальні заклади без винятку повинні припиняти свою роботу. За порушення комендантської години законом передбачена відповідальність. Обмеження не були скасовані і триватимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану», – цитує пресслужба голову Київської ОВА Руслана Кравченка.

За його словами, перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводити регулярно із залученням працівників поліції.

Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко звільнив директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Олександра Никоряка. Це сталося після опублікованих у ЗМІ повідомлень про порушення ним комендантської години.

Раніше видання «Українська правда» опублікувало матеріал, в якому, зокрема, показало, як директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк святкує день народження дружини в комендантську годину, під час повітряної тривоги, в ресторані в центрі Києва.

Комендантська година триває у Києві з 00:00 до 5:00.