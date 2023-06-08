Кличко звільнив чиновника КМДА, який порушив комендантську годину

Міський голова Києва Віталій Кличко підписав заяву про звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Олександра Никоряка.

«Заяву Олександра Никоряка підписав», – написав Кличко в телеграмі. Згодом він оприлюднив фото свого розпорядження про звільнення чиновника.

Напередодні Кличко заявив, що доручив Никоряку написати заяву про звільнення після опублікованих у ЗМІ повідомлень про порушення ним комендантської години.

Сам Никоряк ситуацію не коментував. Він був призначений директором Департаменту охорони культурної спадщини КМДА у вересні 2018 року.

Кличко також звернувся до правоохоронних органів «щодо контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину».

Раніше видання «Українська правда» опублікувало матеріал, в якому, зокрема, показало, як директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк святкує день народження дружини в комендантську годину, під час повітряної тривоги, в ресторані в центрі Києва.

Комендантська година триває у Києві з 00:00 до 5:00.