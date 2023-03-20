У КМВА оприлюднили наказ про скорочення комендантської години в Києві

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня 2023 року. Згідно з документом, який у телеграмі опублікувала пресслужба КМВА, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.

«Київська міська військова адміністрація методично і систематично вживає усі можливі заходи для покращення життя мешканців Києва із врахуванням усіх заходів безпеки. Зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці. Але і на цьому ми не зупиняємося. Невдовзі чекайте нових змін, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим. Настільки, наскільки зараз дозволяє війна і безпекова ситуація», – заявив Попко.

У КМВА нагадали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці і в інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом чи пішки. Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати її і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

Виходити на вулицю дозволено тільки, щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

Минулого тижня Київська міська військова адміністрація повідомила про «робочий варіант» рішення скоротити із 26 березня комендантську годину в столиці, щоб було із 00:00 до 05:00, а не як зараз – із 23:00.