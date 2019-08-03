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03 Серпень 2019, Київ 14:12
Новини | Політика

Перерахунок голосів в окрузі №119 підтвердив перемогу кандидата від «ЄС» – депутати

В окрузі №119 у Львівській області кандидат від «Європейської солідарності» Михайло Бондар на 140 голосів випередив опонента зі «Слуги народу»

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Кандидат від партії «Європейська солідарність» Михайло Бондар залишився переможцем на окрузі №119 у Львівській області після перерахунку голосів, повідомили депутат Верховної Ради VIII скликання Микола Княжицький та голова Верховної Ради Андрій Парубій.

«Перерахунок при спостерігачах засвідчив відповідність попереднім результатам», – написав Княжицький у мережі Facebook.

«Сьогодні на світанку окружна комісія 119-го виборчого округу завершила перерахунок голосів на 6 дільницях. І щойно ОВК підтвердила перемогу Михайла Бондаря. Попри всі намагання опонентів вкрасти перемогу, правда перемогла!» – написав Парубій, який проходить до наступного скликання Верховної Ради за списком партії «Європейська солідарність».



Як повідомляє сайт Центрвиборчкому, за Бондаря проголосували 15,57% виборців, за його найближчого суперника на виборах – кандидата від партії «Слуга народу» Ореста Кавецького – 15,39% осіб. У голосах виборців різниця склала 140 на користь Бондаря.

Позачергові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. До 5 серпня ЦВК має оголосити результати виборів.

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