Із 24 лютого в Києві зареєструвалися понад 200 тисяч вимушених переселенців – КМДА

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Києві зареєструвалися понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб із різних регіонів України, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«У перші тижні війни багато киян перемістилося в західні області. А до Києва із 24 лютого приїхало більше 207 тисяч вимушених переселенців, із яких понад 36 тисяч – діти. Усього з 2014 року в столиці зареєстровано більше 360 тисяч внутрішньо переміщених осіб, із яких близько 63 тисяч – діти. Це 288 тисяч сімей, які були змушені тікати від війни, що принесла з собою Росія. Серед внутрішньо переміщених осіб – понад 61 тисяча пенсіонерів та близько 12 тисяч людей із інвалідністю. Найбільше переселенців із Донецької області – більше 150 тисяч осіб, Луганської, Харківської, Херсонської та Запорізької областей», – зазначила Марина Хонда.

Вона також додала, що найбільше внутрішньо переміщених осіб проживає в Дарницькому районі Києва – понад 36 тисяч, Оболонському – близько 25 тисяч і Святошинському – майже 25 тисяч.

Для того, аби стати на облік як внутрішньо переміщена особа, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання чи Центру надання адміністративних послуг. Також можна подати відповідну заявку через додаток «Дія».