Майже 180 тисяч людей отримують допомогу ВПО помилково – Верещук

Станом на сьогодні 2,6 млн людей отримують допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), при цьому майже 180 тисячам з них вона виплачується помилково, розповіла віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

«На сьогодні 2 млн 600 тис. людей щомісяця отримують допомогу. Минулого року це було 53 млрд грн, цього року, видатки становитимуть 72 млрд грн», – сказала Верещук.

Вона наголосила на необхідності «навести лад й усправедливити» такі виплати. Адже за результатами верифікації, майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

За словами чиновниці, з 1 вересня частина ВПО вже не будуть отримувати кошти від держави. Це, зокрема, ті, хто не має офіційного статусу ВПО, люди, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин або повернулися до постійного місця проживання. Також не буде виплат тим, хто нещодавно зробив дорогі покупки, наприклад, придбав новий автомобіль, будинок або квартиру.

Крім того, виявилося, що майже 10 тис. осіб значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, але на них і далі отримують виплати. Також зафіксовано майже 60 тис. випадків, коли двоє членів сім’ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для одних й тих самих дітей.

«Всі ці помилки будуть виправлені», – наголосила Верещук.

Водночас вона допускає, що можливі різні ситуації, і комусь помилково можуть відключили виплати. У такому разі віцепрем’єр-міністр закликає звертатися на гарячу лінію за номером 15-48.

В Україні станом на початок року офіційно зареєстровано понад 4 млн 850 тисяч внутрішньо переміщених осіб.