150 сімей-переселенців зможуть отримати пільгові кредити на купівлю житла – Мінрегіон

Чергові 150 сімей, які переїхали з окупованих територій України, зможуть отримати пільгові кредити на придбання житла, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Сім’ї з числа внутрішньо переміщених осіб мають отримувати підтримку держави, у тому числі через пільгові кредити на купівлю житла. Одне з джерел такої підтримки – Держмолодьжитло. Фонд вже видав кредити понад двом сотням українських сімей і продовжує реалізовувати наступні етапи проєкту», – розповів міністр.

Відбір чергових учасників програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб», як запевняють у відомстві, відбувся за допомогою генератора випадкових чисел. Для участі у програмі громадянин повинен особисто подати заяву про намір отримати кредит до регіонального управління Держмолодьжитла або в електронній формі через портал державних послуг «Дія».

За даними Міністерства розвитку громад та територій, наразі понад 240 сімей, які переїхали з окупованих територій, отримали власне житло завдяки пільговій програмі. Проєкт виконується у межах угоди з урядом Німеччини, що надав грант у 25,5 млн євро.

За умовами програми, кредити ВПО надаватимуть на термін до 20 років під три відсотки річних, виходячи з нормативної площі житла (21 кв. м загальної площі на особу і додатково 10,5 кв. м на сім’ю). Об’єктами кредитування можуть бути квартира у багатоквартирному житловому будинку чи одноквартирний житловий будинок.

Нині офіційно визнаними внутрішньо переміщеними особами є 1 473 650 громадян.