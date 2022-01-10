З ветеранів АТО можуть стягнути гроші надані державою на квартири

ЛЬВІВ ‒ 1 мільйон 100 тисяч гривень на купівлю квартири 26-річному ветеранові АТО Ігореві Галушці зі Львова держава надала понад два роки тому. Молодий чоловік вклав кошти у придбання помешкання, але тепер має повернути гроші державі. У такій ситуації окрім нього опинився ще один колишній військовослужбовець. Чому виникла така ситуація?

Ігор Галушка 20 лютого 2014 року разом зі своїми чотирма друзями з-під куль снайперів витягував поранених і вбитих активістів Майдану. У тому ж році пішов захищати державу добровольцем у складі підрозділу «Азов». У 2017 році під Мар’їнкою на Донеччині отримав наскрізне кульове поранення в голову, рятуючи життя свого побратима. Ігор пройшов тривале лікування, реабілітацію, мусив вчитись знову ходити, писати. Спорт став для нього порятунком. Сьогодні Ігор Галушка виступає у складі Національної збірної «Ігор Нескорених».

Якось у розмові він сказав: якщо не займатиметься спортом, то почне виснути правий бік. Адже права частина взагалі не працювала після поранення. Ігор уміє перемагати у спорті і не просив допомоги в держави. Але несподівано для себе наприкінці 2018 року отримав вістку, що отримає гроші на придбання квартири. Адже молодий чоловік не лише ветеран АТО, але й перебуває на групі інвалідності.

Він підписав договір із управлінням соціального захисту Львівської міськради, відкрив спеціальний рахунок у банку, на який йому через кілька місяців надійшли понад 1 мільйон 100 тисяч гривень на купівлю помешкання. І почались його пошуки житла.

Соцзахист надав дозвіл

«Звертався по консультацію до ріелтерів, забудовників, дивився квартири. Хотів купити готову квартиру і теж не вийшло. Бо через державну програму не дуже люди хотіли з цим зв’язуватися. Звернувся в управління соціального захисту, щоб вони розповіли, які забудовники працюють з таким, як я. Мені надали кілька забудовників, в яких люди купили квартири, але всі помешкання були продані. Я приїхав у фінансову компанію «Новий Львів», яка фінансувала будівництво будинку на Угорській, 14. Мені не підходила сума, але директор зробив мені знижку, як учаснику АТО. Я доклав ще кілька тисяч своїх. В управлінні соцзахисту дали добро, що їм це підходить, і я підписав договір. У соцзахисті дали дозвіл на переказ коштів, бо без письмового звернення в банк не перерахував би кошти. Грошей у мене не було на руках, я ними не міг користуватися. Міг лише знайти квартиру, погодити з соцзахистом і купити. Наприкінці січня 2019 року я купив квартиру», ‒ розповідає Радіо Свобода Ігор Галушка.

Ігор Галушка придбав житло на підставі договору «Про пайову участь в інвестиційному будівництві». Досі ветеран АТО не має права власності на квартиру.

Я став заручником ситуації

«Спершу закінчували фасад, не було комунікацій. Через півтора роки після покупки я дізнався від інших мешканців будинку, що складна ситуація, непорядний забудовник, що орендар землі судиться з забудовником і ділять майно. Я став заручником цієї ситуації», ‒ каже Ігор Галушка.

Держава має право стягнути гроші через суд

Управління соціального захисту надсилає Ігореві Галушці листи з вимогою надати право власності на квартиру,куплену за субвенцію з державного бюджету. Оскільки Ігор Галушка не має права власності на квартиру, то через суд держава може стягнути надані гроші.

Ми застерігали про ризики

«Коли була призначена грошова компенсація Галушці, діяла норма постанови №719 від 2016 року, згідно з якою могли бути вкладені кошти також на підставі договору «Про пайову участь в інвестиційному будівництві». Ми застерігали про певні ризики, коли вкладаються кошти в інвестиційне будівництво. Оскільки впродовж двох років вони повинні були придбати житло і подати нам відомості про те, що воно придбане. Коли ми звернулись до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, то не знайшли підтвердження, що Ігор Галушка придбав житло. Упродовж двох років мають бути подані документи, цей термін минув для Ігоря Галушки 28 січня 2021 року. Згідно з законодавством, він має добровільно повернути гроші або ми звертаємося у суд на примусові стягнення. Троє осіб уклали з однією фірмою-забудовником такі угоди і компанія «Новий Львів» підвела хлопців. Фірма-забудовник судиться, але законодавство є законодавство», ‒ говорить Радіо Свобода заступниця керівника управління соціального захисту Львівської міськради Леся Дронь.

У такій же ж ситуації, як Ігор Галушка, опинився колишній воїн Дмитро Никоненко. Тетяна Никоненко, мама ветерана АТО, який має інвалідність ІІ групи, розповіла:

Приходять листи від соцзахисту

«Два роки тому син купив квартиру як інвестицію під будівництво. Будинок був збудований. Нам сказали, що через 2-3 місяці будинок здадуть, ми погодились і соцзахист погодився, щоб під інвестицію перекинути державні гроші, які були виділені. Зараз приходять листи від соцзахисту, що передають документи у суд на повернення коштів. А це понад 1 млн 140 тисяч гривень. Соцзахист нас попереджав , що можуть бути ризики, але забудовник нас запевнював, що це неможливо», ‒ каже Тетяна Никоненко.

Суд розглядає справи

Обоє колишніх воїнів укладали угоду на придбання квартир з фінансовою компанією «Новий Львів», а забудовником є ТзОВ «Девелоперська компанія «Мальви»». Директор фінансової компанії «Новий Львів» Олег Труш зазначив у коментарі Радіо Свобода, що будинки № 5,6,7 на вулиці Угорській, 14 збудовані. Зокрема, готовий житловий будинок, де квартири купили колишні воїни.

Відсутній дозвіл на початок будівництва

«До будинків під’єднані мережі, є газ, навіть живуть люди. Будинки готові були півтори роки тому. Сьогодні мамо ситуацію юридичного характеру. Мешканці не мають права власності. Збудували, завершили будівельну частину, а не здали. Бо на ці будинки відсутній дозвіл на початок будівництва. Причиною є те, що у 2019 році одна з громадських організацій поскаржилась в обласне ДАБІ (Державна інспекція архітектури та містобудування), щоб та провела перевірку у нас у частині видачі міською радою містобудівних умов на забудову кварталу. Міськрада видала містобудівні умови на 4 будинки ‒ № 5, 6, 7, 8 і дитячий садок. Ми пройшли експертизу і отримали дозвіл. Скарга стосувалась дитячого садка, що міська рада не мала права видавати в містобудівних умовах ще будівництво садочка. Обласна ДАБІ, маючи такі повноваження, провела перевірку і скасувала містобудівні умови, які видала міськрада, що там не мав бути садочок. Оскільки містобудівні умови скасувались, то, відповідно, втратив чинність дозвіл на початок робіт, який видавався. Питань до будинків немає, лише щодо садка. Але оскільки дозвіл один на все, тому він анулювався. Нам цей дозвіл надавало київське ДАБІ.

Ми не кинули людей

Ми подали касацію у Верховний суд України. У судовому порядку відновлюємо скасування наказу, яким анульовано містобудівні умови. Тобто, нам треба відновити містобудівні умови, на їх підставі відновиться дозвіл. Ми тоді можемо подавати заяву на здачу будинків. Чекаємо на рішення касаційного скарги. Ми і люди стали заручниками ситуації. Ми не кинули людей і сподіваємось вирішити це питання через суд», ‒ пояснив ситуацію Олег Труш.

Також у суді розглядається справа щодо земельної ділянки, на якій збудовані будинки № 5, 6, 7, 8 по вулиці Угорська, 14. ТзОВ «Юніко-експо» позивається до ТзОВ «Девелоперська компанія «Мальви», яка є забудовником, вимагаючи звільнити земельну ділянку. Згідно з рішенням Господарського суду Львівської області від 23 грудня 2021 року, матеріали справи мають скерувати Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз для проведення судової експертизи.

У червні 2020 року Антимонопольний комітет оштрафував «Фінансову компанію «Новий Львів» за поширення неправдивої інформації про забудову житлового кварталу на вулиці Тернопільській, тим самим отримала перевагу над іншими будівельними компаніями. Бо знала про будівництво дитячого садочка, а простір між будинками був призначений для відпочинкових зон, дитячих і спортивних майданчиків. А забудовник у 2017 році розпочав будівництво додаткових житлових будинків, яких 8, і дитячого садочка на вільній земельній ділянці.

Схожі ситуації з кількома забудовниками

«Перші чотири будинки на Угорській, 14 ми перевіряли, вони здані в експлуатацію. Перед цим були сплачені забудовником штрафи і виправлені всі недоліки. Опісля здали в експлуатацію. А вже щодо будинків 5, 6, 7, то ці об’єкти в Києві, в старому ДАБІ отримали дозвільні документи і потім ДАБІ перевіряло, скасовувало містобудівні умови і дозвільні документи на початок будівельних робіт. Схожі ситуації у Львові з кількома забудовниками. Справи перебувають у судах», ‒ каже Тарас Павлишин директор Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львові.

Ріелтор зі Львова Ірина Яремко радить людям, які купують житло, ретельно ставитись до перевірки забудовника і документації, щоб не потрапити у халепу.

Варто перевіряти забудовника

«Я була здивована ситуацією, яка сталась з Ігорем. Ми допомагали придбати квартиру людям за державні кошти, а це атовцям, сиротам, сім’ям загиблих. Рекомендуємо купувати об’єкти виключно, які мають право власності. Варто перевіряти забудовника, а також чи новобудова має право власності, перевіряти технічний стан. Найбільшою гарантією є, коли у вас буде на руках документ про право власності», ‒ зауважила Ірина Яремко.

Кілька мешканців, які придбали помешкання в фірмі «Новий Львів», звернулись із позовом у суд на визнання права власності на їхні квартири.

Тим часом, щоб убезпечити ветеранів АТО, осіб з інвалідністю, від ризиків при вкладанні державних грошей в інвестиційне будівництво Міністерство у справах ветеранів вилучило відповідну норму. Тепер за рахунок грошової компенсації від держави можна придбати житло на первинному або ж вторинному ринку.

Торік грошові компенсації на придбання житла отримали 659 ветеранів війни і члени родин загиблих, з них 357 – захисники-переселенці з тимчасово окупованих територій.