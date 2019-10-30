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30 жовтня 2019, Київ 14:23
Новини | Політика

Рада перейменувала місто Переяслав-Хмельницький на Київщині

Рада перейменувала місто в «Переяслав»

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Верховна Рада перейменувала місто Переяслав-Хмельницький на Київщині. Відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів.

Місто називатиметься «Переяславом». Із відповідною пропозицією до парламенту звернулася Київська обласна рада.

«Перша літописна згадка про Переяслав датується 907 роком у договорі Русі з Візантією. У середині ХІ століття Переяслав став потужним центром Переяславського князівства, яке певний час мало статус третього княжого столу після Києва й Чернігова. У 1585 році місту надано Магдебурзьке право, а в 1654 році в Переяславі відбулась Переяславська рада, яка визначила подальшу долю України», – йдеться в пояснювальній записці.

На Переяславській раді Військо Запорізьке склало присягу московському цареві.

/**/ /**/ Пам’ятник гетьману Богдану Хмельницькому в Києві
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12 жовтня 1943 року постановою Президії Верховної Ради УРСР, Ради народних комісарів УРСР і ЦК КП(б)У і Указом Президії Верховної Ради СРСР місто Переяслав перейменоване на Переяслав-Хмельницький.

Український інститут національної пам’яті підтримав пропозицію про повернення місту Переяслав-Хмельницький його історичної назви Переяслав.

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