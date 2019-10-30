Верховна Рада перейменувала місто Переяслав-Хмельницький на Київщині. Відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів.

Місто називатиметься «Переяславом». Із відповідною пропозицією до парламенту звернулася Київська обласна рада.

«Перша літописна згадка про Переяслав датується 907 роком у договорі Русі з Візантією. У середині ХІ століття Переяслав став потужним центром Переяславського князівства, яке певний час мало статус третього княжого столу після Києва й Чернігова. У 1585 році місту надано Магдебурзьке право, а в 1654 році в Переяславі відбулась Переяславська рада, яка визначила подальшу долю України», – йдеться в пояснювальній записці.

На Переяславській раді Військо Запорізьке склало присягу московському цареві.

12 жовтня 1943 року постановою Президії Верховної Ради УРСР, Ради народних комісарів УРСР і ЦК КП(б)У і Указом Президії Верховної Ради СРСР місто Переяслав перейменоване на Переяслав-Хмельницький.

Український інститут національної пам’яті підтримав пропозицію про повернення місту Переяслав-Хмельницький його історичної назви Переяслав.