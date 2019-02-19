Мінекології попередило про штрафи за продаж і купівлю підсніжників й крокусів

У Міністерстві екології та природних ресурсів України попередили про відповідальність за незаконний продаж і придбання квітів, внесених до Червоної книги.

«Українські екологи закликають не купувати весняні первоцвіти, що дозволить значно скоротити попит. Практично усі весняні лісові квіти в Україні опинилися на межі зникнення», – йдеться в повідомленні міністерства на сторінці у Facebook.

У відомстві зазначили, що за незаконне придбання та збут квітів з Червоної Книги України передбачено штраф від 510 до 1700 гривень з конфіскацією рослин.

«Крім того, за один екземпляр незаконно добутої рослини передбачена відповідна компенсація за її знищення: підсніжники – від 49 до 62 гривень, черемша (цибуля ведмежа) – 62 гривні, шафрани (крокуси), сон трава – від 37 до 62 гривень залежно від виду», – повідомили в Мінекології.

За даними Мінекології, щороку в Україні за сезон знищують 20 мільйонів первоцвітів.