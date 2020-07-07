Кличко заявив, що на території книжкового ринку «Петрівка» поки не планують будувати ТРЦ

Будівництво торговельно-розважального центру на території книжкового ринку «Петрівка» наразі не планується, повідомив мер Києва Віталій Кличко на зустрічі з представниками ринку.

За його словами, деякі ЗМІ нещодавно оприлюднили інформацію, нібито на місці книжкового ринку «Петрівка» планують побудувати однойменний ТРЦ, а сам ринок – знести. Також нібито адміністрація ринку повідомила підприємцям, що вони повинні переїхати на місце в районі ангарів на станції метро «Лісова», бо, мовляв, «бульдозери за день все знесуть» і книжкового ринку на Петрівці не буде.

«Ми вивчили документи. За даними реєстру прав власності, книжковий ринок розташований на двох орендованих земельних ділянках за адресою: вулиця Степана Бандери, 10 в Оболонському районі столиці. Цільове призначення земельних ділянок – для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального торгово-розважального комплексу та паркінгу. Орендар – ТОВ «Книжковий ринок». Також детальним планом території в межах вулиць Вербової, Куренівської, Богатирської, Московського проспекту, Набережно-Рибальської, залізничної колії на зазначених ділянках передбачено розміщення ТРЦ відповідно до цільового призначення земельних ділянок. Утім, на цей час, згідно з даними електронної бази документообігу Департаменту архітектури, на ці ділянки містобудівні умови та обмеження не надавались. Тому, хто і навіщо підбурює людей – треба з’ясувати», – заявив Кличко.

Він закликав представників книжкового ринку провести детальну розмову з керівництвом ринку і обговорити робочі відносини.

Книжковий ринок «Петрівка» був облаштований поблизу нинішньої станції метро «Почайна» наприкінці 1990-х. У кризовий для книгодрукування в Україні час він став місцем, де можна було придбати відсутні у продажу видання, часом доволі рідкісні. Відтоді чимало киян називають його культовим для столиці і книголюбів місцем.