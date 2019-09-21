У Петриківці на Дніпропетровщині стартував етнофестиваль «Петриківський дивоцвіт».

На захід зібралися народні майстри області, а також інших регіонів України, щоб продемонструвати свої вироби – посуд, ляльки, вишивки, одяг в традиційному стилі, ковані вироби тощо. Основою ярмарку стали ужиткові речі, прикрашені петриківським розписом.

Кожен район та громада Дніпропетровщини на фестивалі представлені своїми локаціями. Вони презентують себе співами, грою на музичних інструментах, виробами народних ремесел, смаколиками.

У програмі фестивалю – робота виставкових галявин, майданчиків спортивних ігор, музики та козацьких забав, тематичних фотозон, а також майстер-класи та конкурси. Для поціновувачів української кухні – локації з національними стравами – «галявини сала, вареників і меду».

У межах фестивалю планують встановити рекорд України з петриківського розпису на обличчях.

Хедлайнерами свята стануть гурт KAZKA і український комік Юрій Ткач.

Фестиваль «Петриківський дивоцвіт» за роки проведення став своєрідним брендом Дніпропетровщини. 2015 року фестиваль був офіційно скасований тодішньою обласною радою на чолі з Євгеном Удодом «з міркувань безпеки», однак майстри провели його власними силами.

У Петриківці працюють 40 відомих у світі майстрів народного малярства. 2013 року петриківський декоративний розпис здобув статус ЮНЕСКО як всесвітня нематеріальна спадщина.