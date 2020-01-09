Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна зустрічає день народження на етапі Кубка світу

Українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна 9 січня святкує день народження. Свято вона зустріне на трасі четвертого етапу Кубка світу, який сьогодні розпочинається в німецькому Обергофі.

У спринті, який розпочнеться о 15:30 за Києвом, капітан «синьо-жовтих», найдосвідченіша учасниця команди виступить під 51-м номером.

Погода в Обергофі нині не надто сприятлива для біатлону – плюс п’ять градусів і дощ. Але змагання в цьому німецькому містечку відбувалися і за значно вищої температури, сніг, у тому числі штучний, організатори готують заздалегідь.