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09 січня 2020, Київ 15:35
Новини | Спорт

Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна зустрічає день народження на етапі Кубка світу

Олена Підгрушна – прапороносець української збірної на церемонії відкриття Олімпійських ігор у корейському Пхьончхані, 2018 рік

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Українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна 9 січня святкує день народження. Свято вона зустріне на трасі четвертого етапу Кубка світу, який сьогодні розпочинається в німецькому Обергофі.

У спринті, який розпочнеться о 15:30 за Києвом, капітан «синьо-жовтих», найдосвідченіша учасниця команди виступить під 51-м номером.

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Погода в Обергофі нині не надто сприятлива для біатлону – плюс п’ять градусів і дощ. Але змагання в цьому німецькому містечку відбувалися і за значно вищої температури, сніг, у тому числі штучний, організатори готують заздалегідь.

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