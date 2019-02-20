НОК і медики пояснили, чому Підгрушна достроково завершила сезон

Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна зможе повернутися до тренувань лише в наступному сезоні, повідомив 20 лютого Національний олімпійський комітет.

Підгрушна, яка разом із командою вирушила в лютому на сьомий етап Кубка світу в канадському Кенморі, через погане самопочуття на старт не вийшла.

«Після консультацій із тренерським штабом було прийнято рішення повернутись до України і пройти поглиблене медичне обстеження. Олена звернулася по допомогу в організації обстеження до президента НОК Сергія Бубки, з яким часто радиться та спілкується. НОК оперативно організував обстеження Олени висококваліфікованими спеціалістами очолюваного видатним медиком Іллею Ємцем медичного центру «Кардіо плюс», який є однією з накращих клінік (між НОК і центром підписано меморандум про співпрацю, наразі реалізовується програма поглибленого медичного обстеження близько 130 провідних спортсменів, які готуються до Олімпійських ігор в Токіо-2020). За підсумками обстеження визначено систему відновлення», – ідеться в повідомленні НОК, яке отримало Радіо Свобода.

«Зараз моєму життю і здоров’ю нічого не загрожує. Але якби я продовжила сезон, наслідки могли бути катастрофічними, В першу чергу, хочу подякувати президенту НОК України Сергію Назаровичу Бубці та клініці Іллі Миколайовича Ємця. Певною мірою вони врятували мені життя», – цитує слова Підгрушної НОК України у Facebook.

Олімпійська чемпіонка додала, що «після повного курсу лікування потрібен відпочинок на пару місяців, а далі – бігай скільки хочеш».

32-річна Олена Підгрушна є однією з найтитулованіших українських біатлоністок. Вершиною її кар’єри є золота олімпійська медаль, здобута разом із Юлією Джимою та сестрами Семеренко в Сочі-2014 у нйпрестижнішому виді змагань – естафеті.