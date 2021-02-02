У Дніпрі вшанували письменника-земляка Валер’яна Підмогильного до 120-річчя з дня народження

У Дніпрі, у музеї «Літературне Придніпров’я», відкрили виставку, присвячену українському письменникові «Розстріляного відродження» Валер’яну Підмогильному до 120-річчя з дня його народження. У будівлі, де наразі музей, 1920 року була українська школа, де молодий Підмогильний викладав математику.

Як розповіла Радіо Свобода кураторка Анастасія Теплякова, в мініекспозиції представили експонати, пов’язані з життям і творчістю письменника-земляка. Один із найцікавіших експонатів – російсько-український фразеологічний словник, який Підмогильний уклав разом з Євгеном Плужником. Це – маловідоме видання навіть у колі фахівців.

Ще один раритет – копія аркуша із записника Підмогильного, де він пише, що свій найвідоміший роман «Місто» задумував як комедію.

«Рукою Підмогильного написано, що він задумав комедію й хотів посміятися, а вийшов перший урбаністичний роман в українській літературі. Він пише, що задум не вдався – від комедії не залишилось нічого, але тему цю планує продовжувати», – сказала Анастасія Теплякова.

Серед іншого в експозиції – книга спогадів про Підмогильного «Нащадок степу», упорядником якої є краєзнавець Микола Чабан.

Крім того, музейники презентують світлини, зокрема ту, на якій Підмогильному 14 років, ранні прозові твори прозаїка й різні видання роману «Місто», одне з оповідань письменника, переписане рукою Валер’яна Поліщука, листи до дружини та сина Романа, надіслані з ув’язнення, тощо.

Виставка працюватиме до кінця лютого.

Цього дня музейники поклали квіти до меморіального знаку Підмогильному, встановленому на фасаді закладу.

Валер’ян Підмогильний (1901– 1937), виходець із невеликого села Чаплі, що нині в межах Дніпра, був першим українським письменником-передвісником європейського екзистенціалізму. Був розстріляний 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох, що в Карелії.