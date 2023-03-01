Фотографувалися на вкрадені телефони: дев’ятьом військовим РФ заочно повідомлено про підозру

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що встановили та заочно повідомили про підозру дев’ятьом російським військовослужбовцям за фактом порушення законів та звичаїв війни.

«За даними слідства, під час окупації с. Циркуни Харківського району дев’ять військовослужбовців країни-агресора обікрали один з приватних будинків. Солдати зламали металеві ворота ломом та кувалдою і проникли на територію домоволодіння. З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає понад 1 млн грн», – йдеться в повідомленні.

За даними прокурорів, на викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі «фотосесії» на подвір’ї та у кімнатах будинку.

«Також знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Село Циркуни на Харківщині було деокуповане у травні минулого року.