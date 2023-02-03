Поліція: російському блогеру-пропагандисту повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру російському блогеру-пропагандисту, повідомляє пресслужба Національної поліції України.



«Російський відеоблогер для проєкту «WarGonzo» на YouTube та у проросійському Telegram-каналі створює пропагандистські матеріали. Зокрема, у них він виправдовує збройну агресію РФ проти України, окупацію територій нашої держави, поширює фейки та дезінформацію. Пропагандист проводив «робочі зустрічі» та брав інтерв’ю у так званих голів псевдореспублік «лднр», Леоніда Пасічника і Дениса Пушиліна, а також інших представників самопроголошеної влади», – йдеться у повідомленні.

У поліції додають, що загальна аудиторія цього проєкту на різних вебресурсах становить близько 3 мільйонів користувачів, а кількість переглядів матеріалів – понад 500 мільйонів.



Крім того, правоохоронці встановили, що підозрюваний також є куратором пропагандистського проєкту на YouTube «Вольный город Одесса», діяльність якого спрямована на повалення конституційного ладу в Україні.

У поліції додають, що російському блогеру загрожує до 5 років позбавлення волі. Якщо підозрюваного затримають і якщо суд винесе обвинувальний вирок.