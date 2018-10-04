У США затримали чоловіка, який надіслав підозрілі листи Трампу і в Пентагон

Колишній американський військовий моряк, 39-річний Вільям Клайд Аллен був заарештований 3 жовтня в штаті Юта у зв’язку з підозрілими листами, які були надіслані до Білого дому та Пентагона цього тижня.

Це сталося після того, як влада повідомила, що два конверти, надіслані в Пентагон, містили не отруту рицин, як спершу припускали, а касторове насіння, яке містить цю отруйну речовину. Це насіння може зашкодити організму, якщо його проковтнути, але це не так небезпечно, як власне рицин.

Аллен служив у військово-морському флоті США з 1998 до 2002 року. У 2008 році він був засуджений за звинуваченнями в нападі, а згодом і в інших, дрібніших кримінальних справах.

Влада США розслідує факт надсилання американським високопосадовцям листів із підозрілим вмістом, повідомила пізно ввечері 2 жовтня Секретна служба США.

Адресатом листа із невідомою речовиною був президент Дональд Трамп. Ще два відправлення адресувалися керівникам Пентагону, і їхній вміст відомий – фахівці припускали, що це отруйний рицин. Листи мали отримати міністр оборони США Джим Меттіс, який цього тижня перебуває в європейському турне, а також голова військово-морських операцій Військово-морських сил, адмірал Джон Річардсон.

Жоден із адресатів не отримав підозрілої кореспонденції.