Підозрюваного в насильстві над неповнолітніми відправили під домашній арешт у Миколаєві

Заводський районний суд Миколаєва відправив під нічний домашній арешт працівника Одеського обласного управління поліції Андрія Крецула. Його підозрюють у зловживанні службовими повноваженнями, вчиненому стосовно неповнолітньої – ч.2. статті 365 Кримінального кодексу.

Як розповіла Радіо Свобода правозахисниця Зоя Мельник, прокуратура подаватиме апеляцію на міру запобіжного заходу. Крецул був звільнений із посади ювенального інспектора і переведений на посаду дільничного поліцейського. Також рішенням суду Крецул був відсторонений від посади. Про це повідомили Радіо Свобода в пресслужбі прокуратури.

«Прокуратура подавала клопотання про арешт Крецула без можливості внесення застави, але суд ухвалив рішення про нічний домашній арешт. Прокуратура і слідчі з цим не погоджуються, будуть подавати апеляцію», – розповіла Мельник.

Саме вона зробила раніше публічною ситуацію в одеському центрі соціально-психологічної реабілітації «Світанок» – у лютому 2020 року умовний термін отримав працівник охоронної агенції «Центр». Він визнав себе винним у тортурах над дітьми-вихованцями центру та пішов на угоду зі слідством. Крецул, як розповідала раніше Мельник, був причетний до тортурів та принижень неповнолітніх.

Сам правоохоронець повністю заперечує свою провину. «Він і пальцем їх не чіпав», – наголосив його адвокат Петро Мангул під час спілкування із журналістами.

У березні 2020 року підозри в неналежному виконані обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (стаття 137 кримінального кодексу України) були висунуті двом працівницям «Світанку». Засідання з обрання запобіжного заходу проходило в закритому режимі, обидві були відпущені під особисте зобов’язання.

Дії Крецула розслідує Південне управління Державного бюро розслідувань. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі, якщо його провина буде доведена. Як розповів під час засідання процесуальний керівник, прокурор Олексій Дорошенко, постраждалі діти продовжують звертатися до прокуратури Одеської області, яка веде процесуальне керівництво справи, зі схожими скаргами на Крецула. Наразі прокуратура продовжує працювати над експертизами постраждалих – у судовому засіданні першої інстанції були пред’явлені дві експертизи, до апеляційного засідання їх може бути більше.