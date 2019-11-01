ГПУ «взяла на контроль» розслідування справи про жорстоке поводження з дітьми в притулку

Генеральна прокуратура України «взяла на контроль» розслідування провадження про жорстоке поводження над дітьми в Центрі соціально-психологічної реабілітації в Одесі, повідомила пресслужба ГПУ. Раніше заклад називався притулком «Світанок».

У відомстві зазначили, що заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов направив прокурору Одеської області доручення щодо перевірки оприлюднених фактів. Мова йде про побиття дітей, причому не тільки з боку вихователів Центру, а й працівників правоохоронних органів, приниження, ґвалтування неповнолітніх.

«Ця перевірка дасть можливість встановити об’єктивні обставини, причини скоєння цих нелюдських дій, виявити винних осіб і якомога швидше направити справу до суду», – сказав Мамедов.

26 жовтня активістка та колишня патрульна поліцейська Зоя Мельник заявила про жорстоке поводження з дітьми в притулку «Світанок». Вона, зокрема, стверджувала, що над дітьми знущалися співробітники поліції.

28 жовтня в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей повідомили Радіо Свобода, що проводять внутрішнє розслідування.

Наразі органи Національної поліції Одеської області та Державне бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за статтями про катування, неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, зґвалтування та перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.