Поліція: в Бердянську підлітки намагалися зробити «круте» відео і підпалили 12-річного хлопця

У Бердянську поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу 12-річного хлопця – у такий спосіб підлітки намагалися зробити «круте» відео, повідомила пресслужба поліції Запорізької області.

«29 листопада близько 1-ї години ночі до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них доставили 12-річного хлопця з опіками тіла різного ступеня тяжкості… Потерпілий розповів правоохоронцям, що опіків зазнав внаслідок підпалу, який вчинили його друзі. Працівники поліції з’ясували, що хлопець добровільно на це погодився, адже вся компанія намагалася зробити «круте» відео. Для цього двоє однолітків потерпілого зібралися за місцем мешкання одного з них, коли нікого з дорослих не було вдома, облили хлопця спиртом і підпалили. Весь процес знімали на телефон», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».

«Підлітки пояснили, що сподівалися лише на вогонь, без опіків. Потім загасили товариша у ванній кімнаті, та злякавшись скоєного, відвели його додому. Карету швидкої допомоги викликала вже мати хлопця. На теперішній час дитина з тілесними ушкодженнями у вигляді термічного опіку 2-го ступеня 30% тіла перебуває в реанімаційному відділенні Бердянської дитячої міської лікарні», – повідомили у поліції.

Триває досудове розслідування.