Поліція Києва розшукує двох осіб, які підпалили магазин 20 березня

Поліція Києва повідомила про розшук двох осіб, які ввечері 20 березня підпалили магазин поблизу Дарницької площі столиці.

«Близько 21:00 до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих підпалили магазин на проспекті Юрія Гагаріна. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та рятувальники. Працівники поліції опитали свідків, які повідомили, що до магазину підбігли двоє осіб у медичних масках, облили вітрину невідомою речовиною та підпалили, після чого з місця злочину втекли», – ідеться в повідомленні.

Слідчо-оперативна група на місці події вилучила рештки пляшки, в якій знаходилася невідома речовина, її відправили на експертизу. За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі, вказують у поліції.

Це вже третій менш як за тиждень підпал магазинів у Києві. Поліція вже затримала двох підозрюваних у підпалі магазину Roshen в Оболонському та Печерському районах Києва.