Поліція затримала другого підозрюваного в підпалі магазину Roshen у Києві

Поліція затримала другого підозрюваного в підпалі магазину Roshen в Оболонському районі Києва у ніч на 17 березня.

«Ми переглянули відеозаписи з камер спостереження та встановили особи підозрюваних. Як з’ясувалось, одного зі зловмисників вже затримали 18 березня, коли він підпалив фасад магазину в Печерському районі столиці. У ході оперативно-розшукових заходів оперативники затримали і його спільника у підпалі в нашому районі», – сказав очільник поліції Оболонського району Віталій Биков.

Другим затриманим виявився безробітний уродженець Хмельницької області 1964 року народження, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.

Кримінальне провадження відкрите за статтею 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Унаслідок підпалів магазинів Roshen в Оболонському та Печерському районах Києва ніхто не постраждав. Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що перший затриманий є членом радикальної екстремістської організації.