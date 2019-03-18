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18 Березень 2019, Київ 21:46
Новини | Події

Крищенко: підозрюваний у підпалі на Хрещатику – член «радикальної організації», що має на меті зрив виборів

За повідомленнями ЗМІ, підпал скоєний в маназині Roshen. У компанії заявлять про 200 тисяч гривень збитків від дій хуліганів протягом березня

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Затриманий за підозрою у підпалі магазину на Хрещатику – активний учасник «численних вуличних акцій, які відбуваються у місті Києві», заявив начальник Головного управління Національної поліції Андрій Крищенко.

«(Підозрюваний – ред.) є членом радикальної екстремістської організації, керівник якої затриманий СБУ і перебуває в СІЗО. Метою цієї організації була дестабілізація ситуації у столиці та зрив виборів. Зараз із чоловіком проводять першочергові слідчі дії. Також є підстави вважати, що він причетний до нічного підпалу магазину на Оболоні. Збирається доказова база», – повідомив Крищенко.

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Наразі, повідомляє поліція, підозрюваного затримали і доставили в управління поліції.

Як повідомляють ЗМІ, підпал стався в магазині солодощів компанії Roshen. Сама компанія не повідомила про підпал безпосередньо, проте оприлюднила заяву, згідно з якою протягом кількох останніх років понад 15 фірмових магазинів Roshen зазнали нападів у Києві, Харкові, Львові та Вінниці.

Збитки за березень у компанії оцінюють на суму понад 200 тисяч гривень.

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