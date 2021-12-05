Журналістові на Закарпатті спалили два автомобілі: поліція почала розслідування

Поліція Закарпатської області повідомила, що почала розслідування за фактом умисного підпалу (ч.2 ст. 194 ККУ) двох автомобілів, що є у власності місцевого журналіста та його родини.

«Сьогодні близько 5:20 години ранку на лінію «102» надійшло повідомлення про загорання автомобіля по одній із вулиць на околиці Ужгорода. За вказаною адресою прибули пожежники та слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду місця події з’ясувалося, що вогнем повністю пошкоджено автомобіль марки «Subaru Forester» та частково автівку «Volkswagen Beetle», що була припаркована неподалік. Обидва транспортні засоби були у користуванні жителя Ужгородщини, який займається журналістською діяльністю. Наразі поліція встановлює всі обставини події», – йдеться в повідомленні.

Водночас голова Спілки журналістів України Сергій Томіленко у фейсбуці уточнив, що два автомобілі належать закарпатському журналістові Павлові Білецькому та його дружині. За словами Томіленка, журналіст цей підпал він пов’язує із своєю професійною діяльністю.

Розслідування у справі триває.