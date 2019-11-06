Зеленський утворив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

Президент України Володимир Зеленський указом від 6 листопада утворив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів як «консультативно-дорадчий орган» при президентові, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, новий орган утворений «з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів».

«Указ набирає чинності з дня його опублікування», – йдеться в повідомленні.

Раніше видання «Детектор медіа» повідомило, 16 вересня була створена Рада з питань свободи слова при президенті, до якої обрали представників медіа, громадських організацій, Національної спілки журналістів, Незалежної медіапрофспілки й Офісу президента Володимира Зеленського (всього 15 осіб). Пізніше з’ясувалося, що «без відома» у згадану раду, серед інших, було обрано журналіста Радіо Свобода (програма розслідувань «Схеми») Михайла Ткача. Журналіст згодом заявив, що відмовляється від участі в Раді з питань свободи слова і захисту журналістів при президентові, вказавши, що найімовірніше, «це буде чергова бюрократична надбудова».