Журналіст Радіо Свобода відмовився від участі в раді медійників, створеній при Зеленському

Журналіст Радіо Свобода Михайло Ткач (програма розслідувань «Схеми») відмовляється від участі в Раді з питань свободи слова і захисту журналістів при президентові, склад якої оголосили 16 вересня. У цю раду Ткача обрали без його відома.

«Я відмовляюсь від участі в раді, куди мене обрано без мого відома. Все йде до того, що це буде чергова бюрократична надбудова. Декларація без намірів. Те, як цю раду було створено, не дає підстав вважати, що від неї буде користь», – написав Ткач у фейсбуці 17 вересня.

Як повідомляє «Детектор медіа», 16 вересня була створена Рада з питань свободи слова при президенті, до якої обрали представників медіа, громадських організацій, Національної спілки журналістів, Незалежної медіапрофспілки й Офісу президента Володимира Зеленського (всього 15 осіб).

Не всі з обраних до складу ради і зареєстрованих для участі в зборах були присутні на засіданні. Зокрема, журналістка видання «Новое время» Христина Бердинських написала у фейсбуці, що вона «проти будь-яких рад журналістів із владою».

«ЗМІ і влада – не вороги, і не друзі. У кожного своя задача, і не потрібно їх зливати в єдине ціле», – додала вона.

Журналіст «Української правди» Роман Кравець також написав, що його не було на засіданні. «Не пішов, бо «Українська правда» не бере у цьому участі», – написав він у фейсбуці.

В Офісі президента повідомили, що замість Михайла Ткача і Данила Яневського, які відмовилися брати участь у роботі ради, до неї «буде запрошено тих, хто посів наступні місця за результатами рейтингового голосування». В ОП також додали, що обраний склад ради є тимчасовим.

Склад Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові має затвердити своїм указом голова держави.

У липні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що ОП ініціює створення Ради з питань свободи слова при президентові.

Як йшлося у звіті, оприлюдненому у червні правозахисниками Freedom House, журналісти в Україні продовжують перебувати під загрозою насилля і залякування. Інститут масової інформації зафіксував у 2018 році в Україні 235 випадків порушень свободи слова.