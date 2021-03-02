Через підвищення рівнів води на річках можливі підтоплення у 4 областях – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 3-5 березня продовжиться підвищення рівнів води на річках з виходом води та подальшим затопленням заплав у Львівській, Волинській, Рiвненській та Житомирській областях.

«Можливе досягнення вiдмiток підтоплення господарських споруд та затоплення сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Старовижiвського, Ратнiвського, Маневицького районiв Волинської областi, Рокитнiвського району Рiвненської областi, Ємiльчинського району Житомирської областi та міста Червоноград (р.Солокія притока Західного Бугу у Львівській обл.)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Львівщині в селах Селець та Межиріччя також можливе затоплення окремих господарських об’єктів і будинків.

За даними Укргідрометцентру, в наступні дві доби в Україні буде без опадів, лише найближчої ночі у східних областях невеликий мокрий сніг і дощ. Температура вночі 3 березня від 3° тепла до 2° морозу, 4 березня 0-5° морозу, вдень 5-12° тепла, завтра на сході та північному сході 2-7° тепла.

У п’ятницю в Україні, крім півдня, невеликий дощ, на північному заході з мокрим снігом. Температатура вночі 0-5° тепла, вдень 1-7°, у південній частині 10-15° тепла. Вдень 4 березня в більшості областей, 5 березня на сході та південному сході країни місцями посилення вітру до 15-20 м/с.