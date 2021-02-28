Синоптики розповіли, яким буде початок весни в Україні

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що найближчої ночі на правобережжі України та крайньому сході, а 2-3 березня у східних та північно-східних областях очікується невеликий, в Карпатах помірний мокрий сніг і дощ; на решті території переважно без опадів. На дорогах, крім півдня та сходу, подекуди ожеледиця.

«Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, у вівторок на сході країни до 6° морозу; вдень 1-7° тепла, на Закарпатті, а 2 березня в усіх західних областях 6-12° тепла», – повідомили в Укргідрометцентрі.

Крім того, за даними синоптиків, 1-3 березня на річках басейнів Захiдного Бугу (Львiвська і Волинська обл.) та Прип’ятi очікується продовження поступового пiдйому рiвнiв води до пів метра, місцями можливе подальше затоплення заплав.

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«Можливе подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi», – попереджають в Укргідрометцентрі.

Синоптики, даючи прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на березень 2021 року, вказують, що середня температура передбачається 0-6° тепла, а місячна кількість опадів – 26-50 мм, в гірських районах 40-85 мм.