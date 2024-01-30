За 21 долар для полку Калиновського в Білорусі засудили 55-річного чоловіка

Мінський міський суд засудив 55-річного білоруса Георгія Чераваку до 5 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму за підтримку полку імені Кастуся Калиновського.

Як повідомили 30 січня правозахисники з руху «Вясна», суд ухвалив це рішення за пожертву в сумі 21 долар 29 центів, яку Черавака надіслав зі свого рахунку PayPal на підтримку збройного підрозділу, що воює в Україні проти російської агресії.

Вирок у Мінському міському суді 8 грудня 2023 року оголосила суддя Світлана Черепанова.

До рахунку була привʼязана білоруська картка, з якої знімалися кошти. Влада розцінила це як умисні дії «з метою фінансування діяльності з вербування, навчання, іншої підготовки» осіб до збройного конфлікту в Україні.

Чераваку затримали в серпні 2023 року під час повернення до Білорусі зі США, де він перебував упродовж місяця.