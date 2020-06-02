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02 червня 2020, Київ 10:20
Новини | Події

У ДСНС попередили про підйом рівня води на Дністрі

Місто Заліщики

2-3 червня на Дністрі очікується суттєвий підйом рівня води. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«У зв’язку з добiганням паводкової хвилі, на ділянці Дністра Галич- Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 2,1 - 2,6 м над рiвнями на 8 годину 1 червня, при проходженні максимуму можливий вихід води на заплаву», – мовиться у повідомленні.

Останній тиждень травня був дощовим, через що спостерігалося підняття рівня води в річках в Україні.

За даними Гідрометцентру, 2 червня на заході, півночі та сході України знову дощитиме.

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