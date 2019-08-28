«Між нами – річка крові та сліз»: родичі загиблих військових пікетують посольством РФ у Києві

Акція пам’яті «Час не лікує» відбувається 28 серпня поруч із посольством Російської Федерації в Україні. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на прилеглу до території дипломатичного представництва вулицю прийшли кількасот людей, серед яких представники родин загиблих на Донбасі українських військових.

Матері цих військових прив’язали до огорожі російської амбасади червоні кульки, які символізують кров.

«Ми ніколи не будемо братами з РФ! Між нами – річка крові та сліз», – цитує кореспондент слова однієї з матерів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.