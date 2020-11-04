Зеленський пропонує пільги на вступ до вишів дітям медиків, які померли від COVID-19 – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський дав доручення гарантувати можливість дітям медичних працівників, які померли внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби, здобути вищу освіту за державний кошт, повідомляє у середу пресслужба Офісу президента.

«За дорученням глави держави вже готується законопроєкт, згідно з яким такі діти отримають розширені права пільгового вступу до закладів вищої освіти. Передбачається, що діти медиків, у яких загинули один або обоє батьків, користуватимуться пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких поліг у зоні проведення АТО/ООС або помер внаслідок хвороби чи каліцтва, отриманих під час бойових дій на Донбасі. Такі абітурієнти матимуть декілька механізмів для отримання вищої освіти державним коштом», – йдеться в повідомленні.

Коли саме буде поданий відповідний законопроєкт у Верховну Раду не повідомляється.

За даними МОЗ, з початку пандемії в Україні від COVID-19 померли понад 200 медичних працівників.