СБУ повідомила про виявлену в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн дол

Служба безпеки повідомила про викриття масштабної шахрайської схеми, яку замаскували під псевдоінвестиційний проєкт.

«За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1000 осіб. Для користування «послугою» шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних «інвесторів». Ділки обіцяли «вкладникам» стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї «гарантували» своїм клієнтам «бонуси» у разі залучення до проєкту нових учасників. Отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки. За даними слідства, до організації оборудки причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що спочатку «проєкт» діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

«Після початку повномасштабного вторгнення організатори «піраміди» хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України», – зазначили в СБУ.

Наразі одному із головних менеджерів «інвестпроєкту» повідомлено про підозру за статтею «шахрайство».

Триває розслідування.