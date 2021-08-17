Справу першого офіційно підозрюваного в Україні через піратство передали до суду – ОГП

В Офісі генарального прокурора повідомили про скерування до суду обвинувального акту щодо українця за фактом вчинення піратства, а також підроблення офіційного документа та його використання.

«Розслідуванням встановлено, що у липні 2020 року громадянин України з метою одержання 500 тис доларів США у нейтральних водах західної частини Індійського океану, використавши неозброєне судно іноземної охоронної компанії, захопив інше морське судно під прапором Маршалових островів. Також він пограбував екіпаж, погрожуючи насильством та застосуванням вогнепальної зброї. Після одержання матеріальної винагороди він розблокував роботу судна та покинув його. Крім того, громадянин з метою вчинення цього злочину та працевлаштування в іноземну охоронну компанію, підробив військовий квиток про нібито його належність до офіцерського складу Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, чоловікові обрано запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.

Про те, що в Україні вперше громадянину повідомили про підозру у піратстві стало відомо в липні. В СБУ тоді вказували, що чоловіка викрили у Миколаєві. З часу приїзду на батьківщину він декілька разів міняв паспорти і місця проживання.