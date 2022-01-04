У Києві за три новорічні вихідні двоє людей постраждали через піротехніку – ДСНС

У Києві протягом трьох днів новорічних вихідних двоє людей постраждали через використання піротехнічних виробів, повідомило столичне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Напередодні новорічних свят рятувальники постійно проводили інформаційно-роз’яснювальні бесіди та розповсюджували листівки щодо безпечного користування піротехнічними виробами. Проте, за інформацією лікувальних закладів, у столиці зафіксовано два нещасних випадки», – йдеться в повідомленні.

Так, у новорічну ніч від піротехнічного виробу постраждала дитина 2016 року народження. За словами матері, вона вистрілила із хлопавки та стороннє тіло потрапило дитині в очі. Дівчинку госпіталізували.

Ще один випадок стався 1 січня вдень із чоловіком 1998 року. За словами дружини потерпілого, вони разом з дитиною під час прогулянки помітили на землі щось схоже на піротехнічний виріб, який димів. Чоловік нахилився і в цей час пролунав вибух – його госпіталізували з термічними опіками обличчя, лівого передпліччя та очей.

Правила користування піротехінкою тут.

Раніше повідомлялося, що в новорічну ніч в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі, на яких загинуло 12 людей та четверо травмувалися.