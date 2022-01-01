Рятувальники розповіли, як минула новорічна ніч в Україні

Минулої доби, 31 грудня, в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі, на яких загинуло 12 громадян та четверо травмувалися, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Оскільки у цей святковий період, зазвичай, зростає кількість пожеж у житловому секторі, спричинених порушенням правил пожежної безпеки при користуванні електрогірляндами, піротехнікою, або ж необережним поводженням із вогнем, особлива увага рятувальників зосереджена саме на гарантуванні пожежної безпеки... Рятувальники звертаються до українців не втрачати пильності під час святкових вихідних та не нехтувати правилами пожежної безпеки», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, із 31 грудня по 4 січня рятувальники працюватимуть у посиленому режимі – на цілодобовому чергуванні понад 7 тисяч осіб та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Оскільки Новий рік у 2022 році припав на суботу, 1 січня, то вихідний переноситься на понеділок, 3 січня. Після святкування буде робочий тиждень із 4 до 6 січня. А потім вихідні з Різдва за юліанським календарем у п’ятницю, 7 січня, до неділі, 9 січня.